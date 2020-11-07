Во Владивостоке судебный пристав обманным путем выведал банковскую тайну

Сотрудник поймался на должностном преступлении Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владивостоке перед судом предстанет экс-судебный пристав, которого обвиняют в незаконном сборе информации, составляющей банковскую тайну. Ушлый работник по просьбе знакомого провернул хитроумную схему, чтобы добыть секретные данные. Опрометчивый поступок может стоить специалисту лишения свободы.

По мнению специалистов, на криминальный шаг судебный пристав решился в октябре прошлого года. Работник УФССП России по Приморскому краю, ответственный за Ленинский и Фрунзенский районы решил собрать сведения о банковских счетах компании, которая занимается сдачей в аренду нежилой недвижимости. От имени начальника отдела судебных приставов-исполнителей он подготовил соответствующий запрос, подделав подпись в документе. После чего направил требование в банк для получения сведений о движении денег на счетах.

– Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 183 УК РФ (собирание незаконным способом сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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