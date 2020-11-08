Военные вывозят пляж? Жители Владивостока обсуждают происшествие на берегу бухты Щитовой

Экскаватор и самосвал на берегу бухты Щитовая во Владивостоке. Фото: сайт VL.ru

С пляжа бухты Щитовой во Владивостоке военные вывезли несколько самосвалов прибрежной гальки, чем вызвали резонанс в социальных сетях.

На берег бухты Щитовой заехала военная техника: экскаватор и самосвал. Судя по фотографиям, опубликованным сайтом VL. ru, было загружено и вывезено несколько машин песка и гальки. По словам очевидцев не менее трех. В рельефе берега появились значительные неровности, а на месте, где стояли машины, остались следы капавшего с них масла.

На пляже бухты Щитовой остались ямы после выборки военными гальки. Фото: сайт VL.ru

Территория, на которой военнослужащие решили пополнить запас стройматериалов, принадлежит Министерству обороны, однако она находится в свободном доступе для любого, кто желает провести время на берегу моря.

С военной техники на берег капало масло. Фото: сайт VL.ru

Пользователи соцсетей в подавляющем большинстве раскритиковали действия людей в форме. По мнению критиков, военнослужащим нужно бережней относиться к природе края.

Как отметил VL. ru, «хоть пляж и принадлежит военному ведомству, порядок здесь наводят то волонтеры, то предприниматели, которые хотели бы заключить договор аренды пляжа с администрацией Владивостока».

В социальных сетях многие комментаторы негативно высказались о действиях военнослужащих. Фото: сайт VL.ru

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