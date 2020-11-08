Из автоматов по дронам стреляли морпехи во Владивостоке

Тренировка по сбитию БПЛА носила экспериментальный характер Фото: Министерство обороны РФ

Подразделение морской пехоты на полигоне Тихоокеанского флота «Горностай» во Владивостоке провело тренировку по уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, тренировка носила экспериментальный характер. Во время ее проведения тестировалось рационализаторское предложение офицера ТОФ капитана 2 ранга Константина Пичулина по применению макетов БПЛА для упражнений по огневой подготовке.

Морпехи вели огонь из автоматов по воздушным мишеням, имитировавшим дроны условного противника. Цели, изготовленные по простому шаблону из пенополистирола, буксировались управляемым тяжелым квадрокоптером. Макеты дронов находились на расстоянии до 500 метров от огневых позиций, на высотах 300-400 метров.

Было отмечено, что такой способ проведения практических упражнений является эффективным, так как позволяет проводить учебно-боевые стрельбы подразделений по БПЛА в условиях приближенным к реальным, задавая различные параметры движения целей. Немаловажно, что создание такой мишени обходится всего в несколько сотен рублей, при возможности ее многократного использования.

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