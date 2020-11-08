Во Владивостоке совершено нападение на режиссера, снимающего фильм по роману Лукьяненко

Съемочная группа "Осенних визитов". В центре Георгий Саенко, позади него Сергей Лукьяненко. Фото: сайт planeta.ru

На кинорежиссера из Владивостока Георгия Саенко, снимающего фильм «Осенние визиты» по роману фантаста Сергея Лукьяненко, совершено нападение.

Об этом написал в своем аккаунте Facebook автор знаменитого «Ночного дозора». Лукьяненко сообщил, что режиссер после съемок приехал домой в 4 часа утра на такси. Георгий находился возле подъезда дома, где живет, когда к нему подбежал незнакомый человек. Крикнув: «Прекращайте снимать „Осенние Визиты“, мужчина брызнул Саенко газовым баллончиком в лицо и убежал.

„Мы не собираемся оставлять этот инцидент безнаказанным. Будет написано заявление в полицию по факту нападения“, — сообщил один из приморских актеров, снимающихся в фильме, Сергей Лисинчук.

По словам Сергея, теперь съемочная группа будет проявлять осторожность при выходе из дома, ведь агрессия была направлена не на личность человека, а скорее на его творчество.

— Такого пиара и безумных „фанатов“ нам не надо», — резюмирует актер.

Надо отметить, что автор «Осенних визитов» с меньшей тревогой отнесся к произошедшему и в телефонном разговоре с Георгием Саенко сказал, что «для пиара „Визитов“ это замечательная история».

Сам Саенко сообщил «КП-Владивосток», что с ним все хорошо и никакой травмы он не получил. Агрессивного гражданина с газовым баллончиком он действительно не знает. Свидетельницей инцидента стала жена режиссера, находившаяся в тот момент рядом. Их обоих сам случай скорей позабавил, чем вызвал опасения.

Напомним, два года назад Лукьяненко, посетивший во Владивостоке литературный фестиваль «ЛиТР», познакомился с Саенко и пошел навстречу просьбе режиссера, разрешив ему отснять по своей книге несколько сцен. На встрече, которая произошла через год, Лукьяненко после просмотра отснятого материала уступил режиссеру право на экранизацию за символическую плату — 1 рубль.

Работа над многосерийным художественным фильмом ведется с июня этого года. В планах сделать 8 серий по 40 минут. Деньги на создание сериала команда успешно собирала с помощью краудфандинга на Planeta.ru.

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