Циклонический вихрь. Синоптики рассказали о похолодании и снеге в Приморье

Синоптики обещают в понедельник осадки Фото: Милана СОКОЛ

9 ноября Приморье оказалось под влиянием высотного циклонического вихря, из-за которого над краем установилась холодная воздушная масса. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», 9 ноября местами пройдет небольшой снег. При этом ожидается северо-западный умеренный ветер и от -5 до +4°C, в зависимости от района.

В Приморье значительно похолодало из-за циклона, смещающегося с Сахалина. В отдельных районах края ожидается не только снег, но и гололедица на дорогах.

– Увеличатся градиенты давления, что будет способствовать усилению северо-западного, западного ветра местами до 15 – 22 м/с. Значительно похолодает: минимальная температура -2...-7 °С, на побережье до +4 °С. Днем будет также холодно и ветрено, – отметили специалисты «Примпогоды».

Во Владивостоке сегодня без осадков, лишь переменная облачность. Ожидается ветер северо-западный сильный. Воздух прогреется до 0...+2°C.

В Уссурийске тоже переменная облачность, преимущественно без осадков. При северо-западном умеренном ветре столбики термометра поднимутся до 0...+2°C.

Относительно тепло в понедельник в Находке. Здесь прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют ветер северо-западный умеренный, температуру воздуха +1...+3°C.

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