Во Владивостоке прошли пикеты горожан возле виадука с неработающими лифтами

Одиночные пикеты прошли во Владивостоке возле виадука на улице Олега Кошевого. Фото: Instagram-паблик vdkaktiv

В минувшее воскресенье, 8 ноября, активные жители Владивостока провели одиночные пикеты у незавершенного виадука на улице Олега Кошевого.

«Строительство перехода началось более двух лет назад. Лифты, которые установлены для маломобильных граждан, до сих пор не запущены, а вечером в переходе темно и, по словам местных жителей, дети боятся там переходить дорогу», — написали участники акции в Инстаграм-паблике vdkaktiv.

Они напомнили о том, что представители общества инвалидов, находящегося в этом районе, ранее обращались в администрацию города с просьбой оставить наземный переход и не строить виадук, который фактически отрежет маломобильным гражданам доступ к противоположной стороне дороги. Однако «зебра» была ликвидирована вместе со светофорами.

Именно требование вернуть «зебру» стало основной темой самодельных плакатов, которые несколько молодых людей демонстрировали пешеходам и проезжающим мимо автомобилистам.

«Кроме виадуков есть другие способы снижения аварийности на переходах без постройки дорогостоящих конструкции. Светофоры с наземными переходами успокаивают трафик, и позволяют пешеходам комфортно переходить дорогу без покорения ступенек надземных и подземных переходов», — считают активисты.

В комментариях к публикации Инстаграм мнения традиционно разделились: часть комментирующих одобрили позицию пикетирующих, другая часть начала доказывать, что светофор в этом месте создавал дорожные пробки и решение о демонтаже наземного перехода было правильным. Надо отметить, что все же большинство тех, кто высказал мнение под постом, оказались на стороне пешеходов.

Напомним, виадук на улице Олега Кошевого был открыт для пешеходов в январе этого года. Однако лифтовые подъемники на нем до сих пор не работают. На постройку сооружения из бюджета города было выделено боле 33,4 миллиона рублей. Мэрия сообщает, что запуск лифтов задержался из-за корректировки устаревшей проектной документации по подключению электроснабжения к виадуку.

Ориентировочно лифты в надземном переходе заработают в феврале 2021 года, если новая проектно-сметная документация получит положительную оценку государственной экспертизы.

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