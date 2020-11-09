В семи крупных муниципалитетах Приморья продлены школьные каникулы

Школьники Приморья вернутся в классы 16 ноября, если позволит эпидобстановка Фото: Мария ЛЕНЦ

В городах и районах Приморского края продлевают каникулы для школьников. На сегодня уже семь крупных муниципалитетов, по рекомендации главного санитарного врача региона, приняли решение перенести начало учебного процесса в школах на 16 ноября.

Каникулы продлены в муниципальных образовательных учреждениях Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, Арсеньева, Лесозаводска, Октябрьского округа.

Главный краевой санитарный врач предложила главам территорий рассмотреть вопрос о продлении осенних каникул для учащихся школ на семь дней во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Приморье. Эта рекомендация была сделана в связи со сложной эпидемической обстановкой, сложившейся в регионе. Увеличивать ли продолжительность отдыха для детей руководители на местах решали самостоятельно, ориентируясь на конкретную ситуацию на своих территориях.

Предложение руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской поддержал губернатор Олег Кожемяко.

— Мы должны посоветоваться и разумно поступить. Во время каникул можно провести дезинфекцию школ, обследование педагогов, — сказал глава края.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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