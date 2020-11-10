Завершены поиски без вести пропавшего в сентябре Александра Ибрагимова из Приморья

39-летний Александр Ибрагимов из Дальнегорска пропал 9 сентября. Фото: pixabay.com

39-летний Александр Ибрагимов из Дальнегорска пропал 9 сентября. В этот день мужчина уехал их дома в Тернейский район на заработки по сбору кедрового ореха и исчез. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Шли дни. За ними недели. Ничего. Никто не мог сказать, где сейчас Александр и все ли с ним в порядке. Родные обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска».

Активисты сперва разместили информацию о пропаже мужчины в сети, указав, что на вид Александру 39-40 лет, он среднего телосложения и у него есть залысины. К сожалению, установить, во что был одет мужчина в день пропажи, не удалось.

Спустя почти месяц после исчезновения приморца волонтеры сообщили – поиски пропавшего Александра Ибрагимова завершены. К счастью, повод для этого радостный, потому что мужчину нашли живым и невредимым.