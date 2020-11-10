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«Ростелеком» установил первый «Умный шлагбаум» во Владивостоке

Цифровой сервис стал доступен жителям многоквартирного дома на проспекте Красного Знамени, 114
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«Ростелеком» установил во Владивостоке первый умный шлагбаум. Цифровой сервис стал доступен жителям многоквартирного дома на проспекте Красного Знамени, 114. Умный шлагбаум повысит безопасность дворовой территории, исключит несанкционированный заезд чужого транспорта и уменьшит дефицит парковочных мест.

Доступно два варианта работы умного шлагбаума. В первом случае он открывается с помощью мобильного приложения «Ростелеком Ключ», которое загружается на смартфон или планшет. Через программу клиент может удаленно открыть шлагбаум для гостей или экстренных служб.

При втором варианте открытие шлагбаума производится с помощью RFID-метки, которая клеится с внутренней стороны лобового стекла автомобиля. Шлагбаум откроется, когда автомобиль окажется в диапазоне 1-4 метров. Метка с зашифрованным кодом может быть одноразовой или многоразовой. Каждый идентификатор уникален и его копирование невозможно.

Камера видеонаблюдения, зафиксированная на углу дома, отследит все въезды и выезды машин. Записи будут храниться в облаке цифрового провайдера, доступ к которому возможен с мобильного приложения.

«Умный шлагбаум будет полезен не только владельцам квартир, но и управляющим компаниям. Он поможет им решать задачи эффективного управления сложной инфраструктурой многоквартирного дома или всего жилого комплекса. В наших планах — активное внедрение умных устройств контроля въезда во дворах других домов Приморского края», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

«В первую очередь жильцы оценили широкий спектр способов открытия шлагбаума. Мы и дальше планируем продолжать сотрудничество с “Ростелекомом”, чтобы обеспечить наш многоквартирный дом умными цифровыми решениями», — рассказал председатель совета дома Владимир Попов.

Умные шлагбаумы — один из продуктов платформы «Ростелеком Ключ», куда также входят решения для создания единой цифровой экосистемы дома: умный домофон, комплексное видеонаблюдение, умные счетчики.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение, можно на сайте, а также по единому бесплатному номеру: 8 800 100 08 00.