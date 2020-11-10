«Ростелеком» установил первый «Умный шлагбаум» во Владивостоке

«Ростелеком» установил во Владивостоке первый умный шлагбаум. Цифровой сервис стал доступен жителям многоквартирного дома на проспекте Красного Знамени, 114. Умный шлагбаум повысит безопасность дворовой территории, исключит несанкционированный заезд чужого транспорта и уменьшит дефицит парковочных мест.

Доступно два варианта работы умного шлагбаума. В первом случае он открывается с помощью мобильного приложения «Ростелеком Ключ», которое загружается на смартфон или планшет. Через программу клиент может удаленно открыть шлагбаум для гостей или экстренных служб.

При втором варианте открытие шлагбаума производится с помощью RFID-метки, которая клеится с внутренней стороны лобового стекла автомобиля. Шлагбаум откроется, когда автомобиль окажется в диапазоне 1-4 метров. Метка с зашифрованным кодом может быть одноразовой или многоразовой. Каждый идентификатор уникален и его копирование невозможно.

Камера видеонаблюдения, зафиксированная на углу дома, отследит все въезды и выезды машин. Записи будут храниться в облаке цифрового провайдера, доступ к которому возможен с мобильного приложения.

«Умный шлагбаум будет полезен не только владельцам квартир, но и управляющим компаниям. Он поможет им решать задачи эффективного управления сложной инфраструктурой многоквартирного дома или всего жилого комплекса. В наших планах — активное внедрение умных устройств контроля въезда во дворах других домов Приморского края», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

«В первую очередь жильцы оценили широкий спектр способов открытия шлагбаума. Мы и дальше планируем продолжать сотрудничество с “Ростелекомом”, чтобы обеспечить наш многоквартирный дом умными цифровыми решениями», — рассказал председатель совета дома Владимир Попов.

Умные шлагбаумы — один из продуктов платформы «Ростелеком Ключ», куда также входят решения для создания единой цифровой экосистемы дома: умный домофон, комплексное видеонаблюдение, умные счетчики.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение, можно на сайте, а также по единому бесплатному номеру: 8 800 100 08 00.