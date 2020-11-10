Каким будет рыбный рынок во Владивостоке. Подробности проекта

Макет будущего рыбного рынка во Владивостоке. Фото: minvr.gov.ru

Некоторые подробности проекта специализированного рыбного рынка, который предполагается начать строить в следующем году во Владивостоке, опубликовала пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Рыбный рынок расположится в районе Корабельной набережной на берегу бухты Золотой Рог в районе пилонов моста.

— За основу концепции проекта брались примеры рынков (фуд-кортов) Мадрида, Токио, Сеула, Пусана и Сиднея. Также предпосылкой создания проекта послужили изменения на российском рынке фуд-маркетов, — рассказал руководитель подразделения АНО АПИ во Владивостоке Станислав Варнаков.

Здание рынка будет состоять из четырех этажей. На подземном «минус первом» этаже разместятся технические и вспомогательные помещения рынка, а также помещения для передержки и хранения живых морепродуктов. На имеющейся свободной площади предполагается разместить торговлю сопутствующими товарами.

Рынок будет иметь 4 этажа. Фото: minvr.gov.ru

На первом этаже создадут торговые зоны с живыми и охлажденными морепродуктами. Торговые площади будут отданы ведущим рыбодобывающим компаниям Дальнего Востока России.

Второй и третий этажи отдадут ресторанам разного ценового диапазона и направленности. На втором этаже будут созданы помещения для проведения мастер-классов по разделке тунца, приготовлению суши и краба.

Одной из главных особенностей рынка станет эксплуатируемая крыша с большим количеством зеленых насаждений и видами на бухту Золотой рог и город.

Объект расположится в районе Корабельной набережной на берегу бухты Золотой Рог. Фото: minvr.gov.ru

— Уникальность проекта и сложный с технической стороны земельный участок, который был искусственно создан при строительстве моста через бухту Золотой рог, не позволяют сразу приступить к строительству, необходимо пройти ряд согласований проекта перед началом строительства, — сообщил генеральный директор ООО «Фар Лайн ДВ» Игорь Улейский.

Сейчас проект вышел на экспертизу для получения разрешения на строительство. Содействие в реализации проекта оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Планируется, что разрешение будет получено в начале следующего года. На данный момент выполнены инженерные изыскания, подготовлен проект охранных зон объектов культурного наследия, утвержден проект планировки территорий.

Проект реализует резидент Свободного порта Владивосток ООО «Фар Лайн ДВ». Основным партнером проекта стала компания ООО «Акватехнологии». Инвестиции в строительство первого на Дальнем Востоке специализированного рыбного рынка составят 2,7 миллиарда рублей. Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

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