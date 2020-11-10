Взял у папы покататься: во Владивостоке парень за рулем врезался в полицейскую машину

Машину нарушителя нашли в районе дома № 4 по улице Ватутина. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Владивостоку

Госавтоинспекторы во Владивостоке во время дежурства заметили автомашину марки Toyota Fielder, водитель которой, заметив полицию, поспешил скрыться и проехал на красный свет. Стражи порядка отправились в погоню.

На требования сотрудников полиции остановиться человек реагировал лишь увеличением скорости своего авто. На улице Фадеева правонарушитель даже столкнулся со служебной машиной ДПС, но даже это его не остановило. Водитель чего скрылся с места дорожно — транспортного происшествия.

Ориентировка на автомобиль-беглец была передана всем наружным нарядам дорожно-патрульной службы. Нашли машину в районе дома № 4 по улице Ватутина, однако того, кто ее вел в салоне уже не было.

И все же избежать встречи с правоохранителями местному «шумахеру» не удалось. 23-летнего парня задержали чуть позже. Выяснилось, что у молодого человека вообще нет водительских прав, а машина принадлежит его отцу. Более того, человек, который гонял по городским улицам, уходя от погони, выглядел пьяным. Однако пройти освидетельствование на состояние опьянения гражданин отказался.

Были составлены административные протоколы о «Невыполнении водителем, не имеющим права управления транспортным средством, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и об «Оставлении водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

Также парня привлекли к административной ответственности за «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», «Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средств» и «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства».

И это еще не все. «Гонщику» предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный патрульной автомашине в результате столкновения. К счастью в ДТП никто не пострадал, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Владивостоку.

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