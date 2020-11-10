Школу во Владивостоке за 1,882 миллиарда рублей будет строить компания из Рязани

Дизайн-проект школы в районе Владивостока "Патрокл". Фото: сайт patrokl.info

Школу в жилом районе Владивостока «Патрокл» будет возводить компания из Рязани. Состоялся аукцион на проектирование и строительство учебного заведения. Цена вопроса — более 1,882 миллиарда рублей. Единственным участником аукциона, а следовательно и победителем стала ООО «Группа компаний «Альянс» из Рязанской области.

Заказчиком возведения школы на 1275 мест выступила Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа. Здание планируют построить рядом с домами по адресам: Басаргина, 1 и Сочинская, 1. По условиям контракта, строители должны сдать объект «под ключ», то есть подрядчик делает все от разработки проектно-сметной документации, получения положительного заключения экспертизы до постройки и полного оснащения школы необходимым техническим оборудованием.

Как сообщает общественный интернет-портал «Патрокл», сейчас предварительно разработаны документы по обоснованию инвестиций, где предложены основные конструктивные элементы будущего объекта. Они могут быть уточнены в ходе проектирования.

Схема расположения будущей школы. Фото: сайт patrokl.info

До конца 2022 года планируется построить трехэтажное здание площадью 25 тысяч квадратных метров, в котором будут учебные кабинеты, библиотека, спортивный и актовый зал, бассейн, столовая и другие помещения, включая неучебные.

Территорию вокруг объекта также благоустроят. В планах есть стадион и зоны рекреации. Строительство будет вестись за счет федерального, краевого и городского бюджетов.

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