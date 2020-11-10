Подписано соглашение между ВМТП, FESCO, профсоюзом портовиков и правительством Приморья

Соглашение, призванное урегулировать конфликт ВМТП и FESCO, подписано 10 ноября 2020 года Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Соглашение между Владивостокским морским торговым портом, правительством Приморья, ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания транспортной группы FESCO) и профсоюзом портовиков было подписано сегодня, 10 ноября. Документ подписали губернатор края Олег Кожемяко и руководители организаций.

Как сообщает пресс-служба правительства края, соглашение закрепляет следующие пункты: урегулирование конфликтной ситуации с ВМТП, установление партнерских отношений и развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон.

— Мы сделаем все, чтобы трудовой коллектив был уверен в сохранении своих рабочих мест, социальных гарантий. Соглашением предусматривается рост объема грузоперевозок, что позволит увеличить заработную плату сотрудникам, — заявил Олег Кожемяко.

ВМТП также должно осуществлять предпринимательскую деятельность на принципах социальной ответственности: участвовать в развитии регионального спорта, в том числе поддержке хоккейного клуба «Адмирал», оказывать поддержку медицинским учреждениям Приморского края и так далее.

Соглашение подписано на три года с правом его пролонгации ежегодно.

Ранее сообщалось, что глава региона принял участие в заседании Правительственной комиссии РФ, где решался вопрос о назначении управляющей компании Владивостокского морского торгового порта. Ей стала Госкорпорация «Росатом». 9 ноября на встрече губернатора Олега Кожемяко с первым заместителем гендиректора госкорпорации Кириллом Комаровым стороны договорились сформировать «дорожную карту» по всем приоритетным направлениям развития ВМТП.

Напомним, в начале октября докеры ВМТП начали выходить на акции протеста из-за досрочного прекращения полномочий генерального директора Заирбека Юсупова. Новым руководителем компании был назначен Роман Кухарук. Работники ВМТП считали, что после смены руководства ухудшатся условия работы на предприятии. Трудовой спор на предприятии разгорелся на фоне конфликта акционеров группы FESCO.

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