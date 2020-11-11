«КамАЗ дрифтил?». Автолюбители устроили краш-тест во Владивостоке

Авто практически сложило пополам Фото: dps.control

Серьезно ДТП произошло в районе улицы Кирова во Владивостоке. Картина, представившаяся утром местным жителям, стала причиной жарких обсуждений в сети. Дело в том, что на обочине остался стоять лишь один автомобиль, вернее то, что от него осталось. Горожане начали выдвигать свои версии случившегося и даже подняли острую для района проблему стоянок.

Восстанавливать машину нецелесообразно Фото: dps.control

«Вот это сложило, КамАЗ дрифтил?», «Да похоже, как на что-то налетела, вроде бетонной тумбы. Что-то невысокое но прочное. Ее по ходу сгрузили там», «Теперь будет ставить на парковку», «А может он сам столб обнял?», «На стоянке очень часто нет мест, люди проплачивают за месяц, чтобы места были. Мы жили в этом доме, с парковкой там самый настоящий ад», – отмечают горожане.

Однако, как оказалось, участник все же был не один. Дорогу с универсалом не поделил седан. Удар был такой, что вторая машина перевернулась. У Honda серьезно пострадала передняя часть кузова, авто тоже потеряло способность самостоятельно передвигаться. После оформления ДТП за машину эвакуировали. А вот Toyota, которая уже, судя по всему, не подлежит восстановлению, на какое-то время осталась стоять на обочине. Во всех подробностях происшествия теперь разберутся специалисты. Данных о пострадавших пока не поступало.

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