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Умер почетный гражданин Владивостока, бывший командующий ТОФ, адмирал Геннадий Хватов

37 лет жизни Хватов отдал службе на Тихоокеанском флоте
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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Почетный гражданин Владивостока, бывший командующий ТОФ, адмирал Геннадий Хватов

Почетный гражданин Владивостока, бывший командующий ТОФ, адмирал Геннадий Хватов

Фото: Администрация Владивостока

11 ноября в возрасте 86 лет ушел из жизни почетный гражданин Владивостока, бывший командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Геннадий Александрович Хватов.

Геннадий Хватов родился он 3 мая 1934 года в городе Мышкино Ярославской области. После окончания штурманского факультета Высшего военно-морского училища подводного плавания в Ленинграде был направлен на Тихоокеанский флот. ТОФ он отдал 37 лет жизни, пройдя путь от командира группы подводной лодки до командующего флотом.

За годы службы Геннадий Александрович с отличием окончил Военно-Морскую Академию, прошел обучение в Военной Академии Генерального Штаба ВС СССР. После отставки продолжал участвовать в общественной жизни Владивостока, работал помощником ректора МГУ им Г. И. Невельского.

В 2009 году Хватову было присвоено звание почетного гражданина Владивостока. Кроме того, он награжден орденами Красного Знамени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», орденом Мужества и другими наградами.

Глава города Олег Гуменюк, председатель Совета почетных граждан Владивостока Светлана Морозова выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Александровича.

Прощание с Геннадием Александровичем Хватовым состоится в пятницу, 13 ноября, в 12 часов в Доме офицеров Тихоокеанского флота (ул. Светланская, 48).

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