Криминальный деликатес: 4,5 килограмма красной икры изъяла полиция у продавца в Уссурийске

4,5 килограмма икры рыбы лососевых пород изъяли полицейские у торговца в Уссурийске. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю России по Приморскому краю

В Уссурийске в одном из торговых павильонов на улице Пролетарской полицейские изъяли 4,5 килограмма икры рыбы лососевых пород сомнительного происхождения.

Проверка, которую проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции во время оперативно-профилактической операции «Путина», установила, что икра продавалась без соответствующей маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов.

Продавец торговой точки, 29-летняя местная жительница, сообщила, что приобрела морепродукцию у неизвестного гражданина.

Материалы проверки сотрудники полиции направили в Уссурийский отдел Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Составлен административный протокол по части 1 статьи 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

Полиция предлагает жителям края сообщать в органы внутренних дел обо всех известных фактах реализации красной икры вне специализированных мест. По каждому сообщению будут незамедлительно приняты меры реагирования. Правонарушителей привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю России по Приморскому краю.

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