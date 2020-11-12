11-летний школьник из Приморья спас на пожаре своих младших братьев и отца

Благодаря своевременным и грамотным действиям третьеклассника удалось спасти три человеческих жизни.

В г. Спасске-Дальнем 11-летний школьник за спасение на пожаре своих младших братьев и отца получил почетную грамоту близких от лица руководителя СУ СК России по Приморскому краю Владимира Фомина.

6 марта 2020 года поздней ночью в частном доме села Татьяновка произошел пожар. Огонь стремительно распространялся по дому. Первым проснувшимся от запаха гари и задымления в доме оказался Сергей Черенцов - 11-летний школьник. Он не растерялся и, первым делом, разбудил спящих в доме родственников.

Рискуя жизнью, проявив бесстрашие и отвагу, он эвакуировал своих младших братьев - четырёхлетнего Данила и шестилетнего Никиту, подсадив их на подоконник, а затем помог выбраться из пылающего помещения своему отцу. Благодаря своевременным и грамотным действиям третьеклассника были спасены три человеческих жизни.

Опытные спасатели приравняли действия школьника к действиям профессиональных пожарных

Действия мальчика были высоко оценены сотрудниками МЧС России, которые приравняли его действия к действиям профессиональных пожарных. Мальчик грамотно оценил обстановку и спас своих близких, поступил, как настоящий герой. Такой самоотверженный, решительный и смелый поступок ребенка не был оставлен без внимания и руководства следственного управления. Владимир Фомин отметил, что храбрый поступок мальчика послужит примером для всех и будет способствовать преодолению трудных жизненных ситуаций и готовности прийти на помощь.