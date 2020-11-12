«Стоит бедолага и ждет помощи». Жители Владивостока пытаются спасти раненную лису

В пасти у животного застрял рыболовный крючок Фото: принтскрин видео.

Настоящая спасательная операция развернулась минувшим вечером на острове Русский. Многие сюда приезжают погулять и покормить лисичек, которые уже привыкли к присутствию человека и зачастую выходят за лакомствами к дороге. Однако в этот раз одной из рыжих обитательниц леса понадобилась не только еда, а помощь со стороны. Пасть животного оказалась проколота внушительным рыболовным крючком.

– Может есть смельчаки, готовые помочь вытащить его, нужны перчатки и одеяло, она прям подходит спокойно, – поделилась девушка в социальных сетях, запечатлев бедняжку на видео.

Судьба рыжей плутовки оказалась небезразлична многим.

«За помощью пришла.. Вот близко так и подходит..Господи, жалко то как», «Отвезите в ветеринарку, там специалисты знают, умеют - помогут. Нужны деньги за прием - соберем! Не проблема, бедные животинки», «Может службу соответствующую вызвать, бедняжечка», «Попробуйте поймать (но только в перчатках и ее закутать), возле губы кусачками "перекусите" крючок... и все, дело сделано, далее куски легко извлекаются», «Стоит бедолага и ждет помощи», «Видели мы эту лису, пару недель назад. Она очень ручная. Людей не боится. Дает себя фотографировать и кормить. Жалко ее очень, – констатируют местные жители.

На призыв о помощи откликнулись десятки людей, но завидев такую толпу Патрикеевна поспешила скрыться. Пользователи сети уверены, что необходимо передать информацию о раненом животном в краевое министерство природных ресурсов и окружающей среды, чтобы ей оказали квалифицированную помощь специалисты.

Стоит отметить, что лисы могут являться переносчиками бешенства, поэтому специалисты не рекомендуют близко подходить к диким животным и уже тем более кормить с рук.

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