Замначальника исправительной колонии в Приморье попался на взятке от заключенного

В Чугуевском районе Приморья сотрудник исправительной колонии получил взятку от осужденного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет в Приморском крае возбудил уголовное дело против заместителя начальника исправительной колонии, расположенной в Чугуевском районе, по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом».

Следствие установило, что подозреваемый 10 ноября получил от осужденного, содержащегося в исправительном учреждении, взятку. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, взятка была передана через посредника и это было некое имущество - стоимостью более 17 тысяч рублей.

За взятку замначальника колонии должен был создать для осужденного привилегированные условия отбывания наказания, а также беспрепятственное пользование телефоном и возможность проноса предметов, запрещенных к хранению на территории ИК.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Сейчас следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14