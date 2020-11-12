Редкие по красоте кадры с белухами у берегов Владивостока появились в соцсетях

У жителя Владивостока, увидевшего белух, по счастью оказался с собой квадрокоптер. Скриншот видео: Instagram-паблик sergeygalagus

Жителю Владивостока удалось запечатлеть с высоты птичьего полета двух морских млекопитающих, беспечно и безбоязненно плавающих в акватории столицы Приморья.

«В одно прекрасное морозное утро, приехав на Токаревский маяк, совершенно случайно заметили этих красавиц и у меня с собой был коптер! Мне удалось запечатлеть двух резвящихся белух, приятного просмотра», — написал Сергей Галагус в своем Инстаграм-паблике.

И хотя этот год был более чем щедр на кадры с белухами у берегов Владивостока и в его окрестностях, но именно это видео можно отметить особо — за красоту съемок и хороший монтаж.

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