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Во Владивостоке открылась выставка картин автора знаменитой «Наваги»

Приморская картинная галерея представляет работы молодого художника Дмитрия Лучинина
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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Дмитрий Лучинин на открытии своей выставки "Приморская". Фото: пресс-служба Приморской государственной картинной галереи

Дмитрий Лучинин на открытии своей выставки "Приморская". Фото: пресс-служба Приморской государственной картинной галереи

12 ноября в Бордовом зале Приморской государственной картинной галереи состоялось открытие выставки 28-летнего художника Дмитрия Лучинина «Приморская» (0+). На вернисаже представлено около 30 живописных и графических работ в рамках проекта «Новые молодые».

"Навага". Картина посвящена инциденту на Русском острове - в воде оказалось около 30 автомобилей. Фото: пресс-служба Приморской государственной картинной галереи

"Навага". Картина посвящена инциденту на Русском острове - в воде оказалось около 30 автомобилей. Фото: пресс-служба Приморской государственной картинной галереи

Дмитрий Лучин, автор мгновенно полюбившейся приморцам картины «Навага», работает в жанре реализма. Как сообщает пресс-служба галереи, основная идея большинства картин, представленных на выставке — повествование и идеализация образов романтического Приморья в период 90-х, 2000-х годов.

На выставке представлено около 30 живописных и графических работ. Фото: пресс-служба Приморской государственной картинной галереи

На выставке представлено около 30 живописных и графических работ. Фото: пресс-служба Приморской государственной картинной галереи

В экспозиции множество приморских пейзажей, выполненных в технике графика. Привычные жителям края: море, сосны, корабли и лодки — написаны в своеобразной запоминающейся манере.

«Художник не придерживается какого-то устоявшегося стиля, предпочитая экспериментировать с техникой, цветом, композицией. Однако отмечает, что все же отталкивается от реализма», — говорится в комментарии специалистов Приморской галереи.

Дмитрий Лучинин экспериментирует с техникой, цветом, композицией. Фото: пресс-служба Приморской государственной картинной галереи

Дмитрий Лучинин экспериментирует с техникой, цветом, композицией. Фото: пресс-служба Приморской государственной картинной галереи

Выставка работает по адресу: г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

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