Больше 20 не собираться: в Приморье запретили корпоративы

В Приморье введено новое ограничение в работе учреждений общепита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решением регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заведениям общепита запрещено проводить торжественные и корпоративные с общей численностью участников более 20 человек. Данная мера призвана предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

«Организациям общественного питания, в том числе ресторанам, барам, кафе, обеспечить в период с 24.00 часов до 6.00 часов обслуживание граждан без посещения ими помещений указанных организаций, а также исключить проведение торжественных, корпоративных, траурных (поминальных) мероприятий с общей численностью участников более 20 человек», — говорится в соответствующем постановлении губернатора Приморского края от 12 ноября.

Пресс-служба краевого правительства напоминает, что эпидемиологическая обстановка в Приморье остается напряженной. С начала эпидемии COVID-19 заболели 18079 жителей края. Увеличилось число граждан, переносящих инфекцию в тяжелой и средней формах.

В регионе до особого распоряжения главы края продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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