Во Владивостоке на улице Выселковой и в районе бухты Емар были уничтожены десятки деревьев

Об уничтожении деревьев в мэрию сообщили жители Владивостока Фото: Администрация Владивостока

Специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока выявили факты уничтожения зеленых насаждений на улице Выселковой и в районе бухты Емар.

О том, что в районе домов № 56 и 58 на улице Выселковой в результате отсыпки земельного участка грунтом уничтожено 45 деревьев в мэрию сообщили местные жители. В отношении должностного лица компании, допустившей уничтожение деревьев, составлен протокол об административном правонарушении. Материалы переданы для дальнейшего разбирательства в административную комиссию Первореченского района.

Уничтожение еще 37 деревьев было зафиксировано на четырех земельных участках в районе бухты Емар.

«Так как установить личность нарушителей оперативно не удалось, все административные материалы будут направлены в правоохранительные органы для проведения проверки, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщили представители мэрии.

Администрация Владивостока обращается к жителям города, если вы стали свидетелем незаконной вырубки деревьев, сообщите об этом в правоохранительные органы. Это позволит оперативно установить личность нарушителей и задержать их для дальнейшего разбирательства. Также можно предоставить фото- и видеоматериалы с места события, указав дату и время происшествия и номера телефонов свидетелей, которые могли бы опознать нарушителей.

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