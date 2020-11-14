Криминального авторитета по кличке Акула обезвредили в Приморье

Специалисты считают, что Акула стал лидером ОПГ Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае во время спецоперации силовики задержали лидера уголовно-преступной среды по кличке Акула. Как считают специалисты, 53-летний ранее судимый житель село Рощино Красноармейского района возглавил ОПГ, которая занималась имущественными преступлениями. Во время обысков были изъяты ружья без документов, патроны, телефоны и другие улики, относящиеся к делу.

Члены ОПГ могут быть причастны к серии имущественных преступлений Фото: 25.mvd.ru

Спецоперацию провели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска и следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Как выяснили специалисты, ОПГ нападала на тех, кто занимался сбором дикоросов в Краснноармейском районе. Так у одного из «шишкарей» подозреваемые похитили 6 мешков кедрового ореха. Ущерб составил больше 26 тысяч рублей.

Сейчас Акуле и одному из членов преступной группы предъявили обвинение. Суду предстоит доказать, что они совершили грабеж. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, полицейские сейчас собирают доказательства и выясняют, кто еще пострадал от рук подозреваемых.

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