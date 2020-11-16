Боком шел к успехе. Дрифт во Владивостоке закончился серьезным ДТП

Сresta протаранила авто и врезалась в дерево. Фото: AK_VDK, dps_vl

Серьезная авария произошла в минувшие выходные в районе дома №122 на Некрасовской во Владивостоке. Водитель старенькой Toyota Cresta не справился с управлением и отправил машину на скорости в неуправляемый занос. Последствия оказались крайне неприятные.

По словам очевидцев, Cresta буквально летел боком со встречной полосы. Сначала автомобиль мощно припечатал припаркованный Nissan Cube. Хозяин малолитражки отошел буквально на 10 метров, а вернувшись, не узнал свою машину. Вся левая сторона оказалась искорежена. После столкновения с Cube «болид» атаковал дорожный знак.

Первым под удар попал Nissan. Фото: AK_VDK, dps_vl

Окончательно затормозить неуправляемая машина смогла лишь врезавшись в дерево. Во время ДТП помимо водителя в салоне находился пассажир, которому понадобилась срочная помощь медиков. Сresta оказалась подбита со всех сторон, восстанавливать авто попросту нецелесообразно. Во всех подробностях аварии теперь разбираются специалисты.

Неуправляемый полет остановило дерево. Фото: AK_VDK, dps_vl

Кузов искорежен со всех сторон. Фото: AK_VDK, dps_vl

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