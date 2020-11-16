Локальные отключения холодной воды затронут дома во Владивостоке

Из-за ремонта по некоторым адресам отключат холодную воду Фото: Ярослав ЮРИН

С 17 и до 24 ноября во Владивостоке планируются отключения холодной воды по ряду адресов. Вынужденная мера вызвана из-за ремонта на коммуникациях. Длительность отключений будет зависеть от сложности работ.

По сообщению «Приморского водоканала», 17 ноября с 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

Маковского, 169, 169а, 171, 171а, 179, 181, 185.

18 ноября с 09:00 до 20:00 ремонтные работы пройдут по адресам:

Морозова, 5, 7, 7а. Розничная, 43. Саратовская, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

19 ноября с 09:00 до 20:00 воду отключат у проживающих по адресам:

Адмирала Горшкова, 34, 36, 38, 40, 53, 79.

24 ноября с 09:00 до 20:00 отключения затронут:

Гамарника, 3б, 11а, 13, 13а, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 26а. Героев Варяга, 12. Кубанская, 14, 16. Иртышская, 5, 5/3, 7, 7а, 10, 12, 12а, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 23, 24, 26а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38. Уральская, 6, 8.

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