В масках и с оружием: на 7 миллионов рублей ограбили китайских рабочих в Приморье

Полиция в Приморье задержала мужчин совершивших разбойное нападение на граждан КНР. Фото: пресс-служба УМВД России по Уссурийскому городскому округу

В Приморском крае сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в разбойном нападении. В полицию обратился 66-летний индивидуальный предприниматель из КНР, сообщивший, что в частное домовладение по улице Пионерской в селе Борисовка, где проживали наемные рабочие, ночью проникли злоумышленники в масках.

Неизвестные выдавили пластиковое окно, влезли в дом, а затем, используя газовый баллончик и угрожая пистолетом, избили четверых граждан Китая. Забрав крупную сумму денег, нападавшие заперли рабочих в санузле и скрылись на автомобиле потерпевших, который был припаркован во дворе дома. Причиненный ущерб превысил 7 миллионов рублей.

Полиция начала поиски преступников. Угнанную машину Lexus этой же ночью обнаружили недалеко от места происшествия. Затем были задержаны причастные к совершению преступления трое местных жителей: 25, 26 и 35 лет. Задержанные рассказали, что похитили деньги, чтобы вернуть имеющиеся у них долги.

Во время обысков по месту жительства задержанных найдено оружие, газовый аэрозольный баллончик, маски, взломанные сейфы и часть похищенных денег.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере». Каждый из нападавших может получить до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом.

Фигуранты уголовного дела заключены под стражу, сообщила пресс-служба УМВД России по Уссурийскому городскому округу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14