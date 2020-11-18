Тепло детям сохранили еще в десяти школах Владивостока

За проект «Сохрани тепло детям» проголосовали сами горожане. Фото: Анастасия Котлярова

В рамках проекта мэрии Владивостока «Сохрани тепло детям» на минувшей неделе заменили оконные блоки еще в десяти школах краевого центра. Эта важнейшая работа стала возможной благодаря опросу «Народный бюджет», который прошел минувшим летом.

Работы на сегодняшний день выполнены в 32-х учреждениях. Это школы № 2, 7, 8, 12, 16, 20, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 54, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 73, 77, 79, 81, а также Технический лицей.

Еще в восьми образовательных учреждениях ремонт подходит к концу. На 98% завершены работы в школах № 22, 23, 37, 40, 43, 65, 80 и лицее №41.

На замену окон в школах Владивостока из краевого бюджета выделено 173 миллиона рублей. Все работы должны быть завершены до конца года. Планируется, что после реализации проекта оснащенность школ новыми окнами составит 90 %.

Напомним, замена окон в школах Владивостока стала возможной благодаря опросу «Народный бюджет», который проводился в один день с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Его организовало управление туризма и общественных инициатив администрации Владивостока. По итогам подсчета опросных листов победил проект «Сохрани тепло детям», который предусматривает замену более 4 тысяч окон в 55-ти школах города.