Житель Владивостока «отблагодарил» коллегу по работе на 2,6 миллиона рублей

Житель Владивостока снял за 5 месяцев с банковского счета знакомого более 2,6 миллиона рублей Фото: pixabay.com

В отдел полиции № 2 Первомайского района Владивостока от местного жителя поступило заявление о краже с его банковского счета более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

Полицейские установили, что 63-летний мужчина несколько месяцев назад дал свой телефон коллеге по работе на временное пользование. Нечистый на руку знакомый, используя функцию телефона «мобильный банк», стал переводить деньги со счета потерпевшего на счета своих знакомых. Это продолжалось в течение 5 месяцев.

31-летний ранее не судимый гражданин был задержан сотрудниками уголовного розыска и дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Теперь неблагодарный гражданин может лишиться свободы на срок до 10 лет. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — заключение под стражу.

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