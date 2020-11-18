В ожидании удара стихии во Владивостоке развернут оперативный штаб

В оперативный штаб во Владивостоке вошли представители городской администрации, ГИБДД, МЧС Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке развернут оперативный штаб, который будет работать в круглосуточном режиме во время ожидаемого циклона и ликвидации его последствий. Координировать работу служб будут представители городской администрации, ГИБДД, МЧС, сообщила пресс-служба мэрии.

По прогнозам синоптиков циклон принесет дождь со снегом, в связи с чем все службы жизнеобеспечения краевого центра приведены в режим повышенной готовности. Дорожная служба подготовила технику для обработки дорог противогололедными материалами и уборки снега, сформированы бригады рабочих для устранения последствий непогоды, в ресурсоснабжающих организациях сформированы оперативные бригады на случай аварий.

«В случае ухудшения погоды возможно введение временных ограничений на опасных участках дорог города — спуске на улице Капитана Шефнера и трассе Седанка — Патрокл», — отметили представители оперативного штаба.

К удару стихии на подведомственных территориях должны также позаботиться управляющие компании, организации и предприятия всех форм собственности.

Администрация города просит горожан обо всех нарушениях в работе городского хозяйства сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

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