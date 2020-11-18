Улицы Владивостока на время непогоды закроют для большегрузов

На дорогах Владивостока выставят дежурные посты ГИБДД Фото: Милана СОКОЛ

Въезд во Владивосток и движение по его улицам большегрузного транспорта будет запрещено на время непогоды, которая по прогнозам синоптиков должна прийти в город вечером 18 ноября.

ГИБДД выставит дежурные посты во Владивостоке. По сообщению пресс-службы администрации города, ограничения движения для большегрузного транспорта могут быть продлены до 23 часов 20 ноября.

Ранее представители оперативного штаба, организованного в столице Приморья для координации работы различных служб во время циклона, сообщили о том, что могут быть введены временные ограничения движения транспорта на опасных участках дорог города: спуске на улице Капитана Шефнера и трассе Седанка — Патрокл.

Напоминаем, в связи с циклоном во Владивостоке объявлена повышенная готовность. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства горожан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

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