Уже начали биться. Объездную трассу Владивостока перекрыли из-за непогоды

Движение по объездной перекрыто. Фото: dpscontrol125rus

Не самые радужные прогнозы синоптиков о непогоде в Приморье, уже начали сбываться. Стоило во Владивостоке пройти дождю, как следом начался мокрый снег. Движение по извилистым участкам дорог сразу оказалось осложнено. Очевидцы сообщили о нескольких авариях на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Из-за неблагоприятных погодных условий объездную решено было полностью перекрыть.

– Уже зафиксировано первое обледенение в районе Дальхимпрома, туда сразу направили пескоразбрасыватель. В связи с тем, что участок достаточно сложный и много перепадов высот, нужно обезопасить водителей. Совместно с ГИБДД принято решение о перекрытии трассы, – рассказали «КП» специалисты пресс-службы мэрии города.

По словам автолюбителей, из-за гололеда успело произойти несколько ДТП. При этом автомобили столкнулись, как в направлении Седанки, так и при движении на остров Русский.

Что касается другого, не менее опасного участка – спуска с проспекта Красоты на Авангард, то съезд по улице Капитана Шефнера пока открыт.

– Дорога остается пока открытой, так как на этом участке пока плюсовая температура и наледи нет. Но в случае понижения температуры, спуск перекроют, – отметили в администрации.

Из-за непогоды во Владивостоке также принято решение о запрете передвижения большегрузов. В городе выставлены дополнительные наряды ГИБДД.

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