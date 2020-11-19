Дождь, снег, гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье 19 ноября 2020 года

В крае резко ухудшилась погода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 19 ноября, погоду в Приморье определяет глубокий циклон, сообщает "Примпогода". Сильные осадки, местами очень сильные (дождь со снегом, снег). В отдельных районах гололедные явления, метель. Ветер восточный, северо-восточный сильный, у мысов местами очень сильный. Температура воздуха -5...+6°C.

Во Владивостоке облачно, осадки, в первой половине сильные (снег, мокрый снег), вероятность 100%. Местами гололед. Ветер северо-восточный очень сильный. Температура воздуха 0...-2°C, вечером понижение до -5°C.

В Уссурийске облачно, осадки, утром сильные (мокрый снег, снег), вероятность 100%. Местами гололедные явления. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...-2°C.

В Находке облачно, сильный, временами очень сильный дождь (вероятность 100%). Ветер северо-восточный, восточный умеренный до сильного. Температура +4...+6°C.