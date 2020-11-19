Во Владивостоке глыба льда упала с фасада, повредив авто

Лед с фасада упал на авто. Фото: предоставлено очевидцем

Непогода устроила 19 ноября настоящее испытание для автомобилистов. Машины буквально скованы льдом. Передвигаться по скользким дорогам довольно опасно, да и оставлять железных коней во дворах, как оказалось, не менее проблематично. На авто падают ветки, стволы или лед с фасадов зданий.

Так, на улице Крыгина внушительная глыба льда угодила на припаркованный кроссовер, повредив его. Неприятный инцидент попал в прицел камеры мобильного телефона очевидца.

На другой автомобиль в этом же жилом комплексе тоже упал лед с фасада, но к счастью, обошлось без значимых повреждений. По крайней мере, на первый взгляд.

Лед на капоте и вокруг авто - результат падения глыбы с фасада. Фото: предоставлено чевидцем.

По сообщениям очевидцев, во многих районах города на дорогу повалены ветки или стволы деревьев, повреждены авто и провода. Как автомобилистам, так и пешеходам стоит проявить сегодня максимальную осторожность. Все оперативные службы города находятся в режиме повышенной готовности, однако устранить последствия удара стихии в одночасье не получится.