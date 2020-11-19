В разных районах Владивостока из-за непогоды отключается свет

Подачу прерванного электроснабжения восстанавливают в экстренном порядке Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за обильных осадков и сильного ветра во Владивостоке происходят перебои с энергоснабжением. По данным пресс-службы администрации города, порывы есть на сетях, принадлежащих «Оборонэнерго» и АО «ДРСК». Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС) сообщило, что порывы в их ведомстве зафиксированы только на проводах уличного освещения.

У «Оборонэнерго», зафиксированы порывы:

в районе острова Русский (Зеленый, Экипажный, Рында);

в районе Камской и Днепровской;

в районе бухты Новик, канала, Париса;

в районе бухты Улисс;

в районе Горностая;

порыв в районе Спутника;

порыв в районе бухты Лазурная (улица Угрюмова);

порыв в районе Синяя сопка.

У «ДРСК» зафиксированы порывы в районе улицы Верхепортовой и на Чуркине. Там также уже ведутся ремонтно-восстановительные работы. Полное восстановление электроснабжения на сетях планируется сегодня утром,19 ноября.

Из-за непогоды во Владивостоке зафиксированы обрушения крупных веток и деревьев, а также обрывы проводов уличного освещения. Ветки убирают с проезжей части и пешеходных зон для обеспечения проезда. В этих работах задействовано четыре бригады сотрудников СГТ.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства горожан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

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