«Авто жалко»: бетонный столб упал на машину на парковке во Владивостоке

На машины падают не только деревья, но и столбы. Фото: dps_controlnews.

Сегодня в Приморье словно снимают новый выпуск «Остаться в живых». Правила игры просты – выжить в ледовых условиях, которые создал снежный циклон. Но, к сожалению, пока счет не в нашу пользу. Ведет стихия, а регион уже начал фиксировать убытки.

Поваленные деревья – это, конечно, страшно, но вот упавший бетонный столб – дело уже совсем серьезное. Утро по-особому недоброе было у водителя белой иномарки, который припарковал авто на стоянке торгового центра на Нейбута, 47. Каменный столб повалился прямо на машину. Судя по снимку, повреждения довольно-таки приличные.

Пользователи сети искренне сочувствуют автомобилисту, они уверены, что на его месте мог оказаться любой из нас. Стихия, конечно, – то, что объединяет. Если решились выйти сегодня из дома, будьте предельно аккуратными.

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