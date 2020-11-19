Движение перекрыто. На Выселковой во Владивостоке закрыт проезд из-за упавшего провода

Водителей предупреждают о перекрытом движении. Фото: @dps_vl.

Автомобилисты сообщают о том, что движение на Выселковой в сторону Рудневского моста перекрыто. Причина вполне себе очевидная – упал провод, который перегородил дорогу водителям машин. Все они теперь оказались в ловушке. Пробка - неизбежное явление. Всех, кто сейчас за рулем авто, просят быть предельно внимательными на дорогах. Обстановка сегодня в городе адская.

Напомним, что синоптики в начале недели объявили штормовое предупреждение. Снежный циклон, по данным специалистов, должен был принести в регион осадки, сильные ветер и понижение температур. Прогноз оказался, как никогда, верным. Теперь жителям Приморья необходимо вступить в схватку со стихией, а точнее – с ее последствиями. Однако пока ведет непогода. Доказательство тому – массовое отключение света, сотни поваленных деревьев и каток вместо дорог.

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