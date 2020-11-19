Дети и циклон. В Приморье усиливается непогода

Губернатор Приморья посоветовал родителям не отправлять детей в детсады и школы, если погода ухудшится Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам синоптиков в Приморье ожидается дальнейшее понижение температуры и снег. Губернатор края Олег Кожемяко рекомендовал родителям школьников и дошкольников по возможности оставлять детей дома, не отправляя их в детсады и школы, если погода ухудшится.

— Циклон усиливается, ожидается понижение температуры, дождь со снегом и дождь, переходящий в снег. Поэтому главам муниципальных образований необходимо принять решение о целесообразности организации завтра, 20 ноября, автобусных маршрутов для подвоза детей в школы. Кроме того, следует предупредить родителей о том, что лучше воздержаться от отправки детей в школы. Все школы, детские сады завтра будут готовы принимать ребят, чтобы родители могли работать. Но, если есть такая возможность, есть, к примеру, бабушки или дедушки, которые могут посидеть, нужно оставить ребенка дома, — сказал Олег Кожемяко.

Представитель краевого министерства образования подтвердила, что ранее во все муниципалитеты были направлены письма с соответствующими рекомендациями.

— Если уроки не отменили официально, но родители решат оставить ребенка дома из-за ухудшения погодной ситуации, им достаточно будет написать записку. Больше никаких документов не потребуется, — заявила замминистра образования Приморского края Марина Шкуратская.

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