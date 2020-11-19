Мэрия Владивостока рекомендовала сократить рабочий день из-за циклона

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды к вечеру 19 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководителям предприятий и организаций Владивостока всех форм собственности администрация города рекомендовала сократить сегодня, 19 ноября, рабочий день. Это связано с прогнозом синоптиков об ухудшение погодных условий к вечеру.

Мэрия напоминает горожанам о необходимости соблюдать крайнюю осторожность как на дорогах, так и на тротуарах: вследствие резкой смены температуры воздуха на деревьях и проводах возникает обледенение, возможно падение крупных веток и деревьев. Также не рекомендовано парковать автотранспорт под деревьями и близко к крышам зданий.

Сообщается, что сейчас во Владивостоке работает 151 единица снегоуборочной и вспомогательной техники: трактора-щетки, пескоразбрасыватели, машины для распределения жидких химреагентов, погрузчики, грейдеры, снегоочистители, снегопогрузчики, малая снегоуборочная техника для уборки тротуаров.

В ручной уборке городских территорий задействованы более 160 дорожных рабочих. Проводится очистка пешеходных переходов, остановочных карманов, лестниц.

Сообщить обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждане могут сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

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