«Ломаются с треском, как спички»: приморцы считают убытки – десятки деревьев рухнули на машины

Такое испытание оказалось деревьям не по силам. Фото: dps_vl

Специалисты МЧС устраняют последствия ледового апокалипсиса. Мощный снежный циклон, который обрушился на Приморье минувшей ночью, стал для региона настоящим стихийным бедствием. Дороги превратились в каток, штормовой ветер повалил деревья и столбы, а люди выйдя на улицу, оказались в настоящем зимнем аду, ведь любое передвижение теперь – испытание на выживание.

Больше всего, разумеется, пострадали деревья. Ледяной дождь обрамил ветви и столбы «стеклянным пленкой». Такую тяжесть выдержать крайне сложно, поэтому итог был очевиден. Деревья массово рухнули. «Кто» на дороги – «кто» на машины. Очевидцы говорят о том, что такое явление можно увидеть крайне редко. Ветви трещат и ломаются словно спички. Выглядит все, конечно, страшно, но красиво.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на Русском острове на распилку деревьев в помощь СГТ от МСЧ сейчас направлены 30 человек, еще 50 человек оказывают помощь в распилке деревьев по городу.

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