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Общество

Бухгалтер из Приморья больше года нелегально завышала себе зарплату

Женщина начислила себе сверх положенного четверть миллиона рублей
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Бухгалтеру из Хасанского района Приморья грозит лишение свободы до 6 лет. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Бухгалтеру из Хасанского района Приморья грозит лишение свободы до 6 лет. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Следственным отделом ОМВД в Хасанском районе Приморья завершил расследование уголовного дела против 56-летней местной жительницы по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Пока женщина работала бухгалтером одной из управляющих компаний Хасанского района, она без ведома учредителя присвоила себе часть денежных средств организации. Имея доступ к банковским счетам компании и электронной подписи учредителя, бухгалтер больше года перечисляла на свой счет заработную плату, завышенную в несколько раз. Злоумышленница присвоила себе в общей сложности более 250 тысяч рублей.

На период предварительного следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Собрана достаточная доказательственная база и материалы дела направлены в суд. Нечистому на руку бухгалтеру грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.

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