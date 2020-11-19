Прокуратура начала проверку по факту падения бетонной плиты на машину во Владивостоке

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: dpskontrol125rus

После падения бетонной плиты с крыши многоквартирного дома на припаркованную машину прокуратура начала проводить проверку. Напомним, что случилось все 19 ноября во Владивостоке. Огромная плита неожиданно рухнула с 10 этажа на Нейбута и угодила прямо на автомобиль. Владелец иномарки в этот момент как раз очищал лобовое стекло от снега. Чудо, что он заметил падающий с высоты предмет и успел увернуться. Еще несколько секунд, и последствия могли быть роковыми.

Надзорное ведомство намерено проверить исполнение жилищного законодательства в данной ситуации. Пока известно, что на машину рухнул козырек вентиляционной шахты.

- В ходе проверки, проведение которой поручено прокурорам Ленинского и Первомайского районов Владивостока, будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, полноте и своевременности действий уполномоченных органов и их должностных лиц по предотвращению сложившейся ситуации, - отметили в пресс-службе Приморском крае.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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