Во Владивостоке открылся первый пункт временного размещения для пострадавших от ледового апокалипсиса

Еще один ПВР открыли в Артеме. Фото: pixabay.com

Первый по Владивостоке пункт временного размещения открыл свои двери. Расположен он в лицее №41, который находится по адресу улица Воропаева, 31. К этому часу за помощью по телефону обратились порядка 40 человек. Всех их доставили в ПВР на специальных автобусах.

Как сообщает мэрия, на время непогоды любой, кто оказался в сложной ситуации, может рассчитывать на помощь в пункте временного размещения. Вскоре во Владивостоке откроют еще несколько таких мест. Они будут принимать людей на время стихийного бедствия. До тех пор, пока непогода не отступит.

Если вам нужна помощь и вам необходимо временное жилище – звоните по телефонам: 240-28-22 и 240-20-74. По ним можно организовать транзит к ПВР во Владивостоке. Кстати, это не единственный пункт временного размещения в Приморье. Второй такой находится в Артеме в здании ФОКа по адресу: Фрунзе 32б.