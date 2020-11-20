«До нескольких дней»: сроки подачи электричества в район Чуркин неизвестны

Непогода оставила тысячи людей без света и тепла. Фото: pixabay.com

В Приморье продолжают устранять последствия стихийного бедствия. Ледовый апокалипсис стал причиной серьезных коммунальных аварий в разных частях края. Восстановить подачу всех ресурсов удалось далеко не сразу. Сейчас пытаются бороться с последствиями непогоды больше 500 человек. Даже бригады из других регионов устремили свои силы в край. Уже 21 числа в регион прибудут спасатели со спецтехникой - автовышками и машинами повышенной проходимости.

- Ситуация с электроснабжением остается очень сложной, разрушения очень масштабны, и погода тоже не позволяет развернуть работы в полной мере, – отметила Елена Пархоменко, заместитель председателя правительства Приморья.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, пока сроки подачи электричества в район Чуркин туманны. Как оказалось, причина того, что тысячи людей вынуждены сидеть без света - значительный обрыв провода в районе Морского кладбища. Там необходимо будет установить новые опоры. Лишь по предварительным данным восстановление в том районе займет до нескольких дней.