Движение по Русскому мосту перекрыто из-за обрушения льда с вант

Источник фото: подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Из-за обрушение льда с вант во Владивостоке 21 ноября специалисты перекрыли движение по Русскому мосту. Как сообщили корреспонденту "КП" в Подведомственном Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток", перекрытие произошло в 10:24 по местному времени.

Таким образом, проезд по федеральной автомобильной дороге А-371 Владивосток - остров Русский закрыт для всех видов транспорта.

Ранее представители ФКУ ДСД "Дальний Восток" уже предупреждали автомобилистов об угрозе падения льда на проезжающие транспортные средства. Дорожные службы предпринимали все возможные меры для обеспечения безопасного проезда: велись работы по очистке проезжей части и распределению противогололедных материалов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14