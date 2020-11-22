Интернет и телевизор вернется в дома жителей Владивостока еще не скоро – РТРС

Большая часть Владивостока осталась без интернета Фото: Анастасия Осипова

Повреждения воздушных линий связи, по которым в дома владивостокцев приходил телесигнал, устранят еще не скоро, сообщили в РТРС. Слишком большой объем работ придется проделать местным кабельщикам. Тем временем, снежный коллапс оставил без проводного телевидения и интернета большинство жителей Владивостока.

Единственной возможностью посмотреть любимые передачи для многих теперь стало цифровое эфирное телевидение. Сигнал поступает с телевышки на Орлиной сопке по воздуху, поэтому удар стихии его не коснулся.

- Для приема 20 бесплатных каналов необходимо иметь обычную эфирную антенну – «рожки», «усы» или подобное. Достаточно подключить антенну к антенному входу телевизора и запустить в настройках автоматический поиск каналов, - сообщают специалисты РТРС. - Внимание: необходимо выбрать режим «Антенна», не «Кабель».

Напомним, на Владивосток обрушился аномальный ледяной шторм. Последствия – тысячи обрушенных деревьев, столбов линий электропередачи, километры порванных проводов. Сотни домов остались без света и тепла. На устранение последствий уйдет много времени.

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