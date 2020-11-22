Нужно быть каскадерами: как жители Владивостока покоряют ледяные лестницы

Лестница на Нейбута. Фото: Светлана, читательница КП

Читатели «КП-Владивосток» прислали в редакцию кадры с улицы Нейбута, на них горожане пытаются покорить лестницу, покрытую льдом. Сделать это оказалось, мягко говоря, совсем непросто.

- Дворники не чистят лестницы, не посыпают обледеневшие дорожки. Бедные люди не могут спуститься и подняться, по лестнице к дому Нейбута 21. Нужно быть каскадерами, чтобы преодолеть эту лестницу. Особенно жалко пожилых людей, которые с тяжёлыми сумками карабкаются. И это же не первый день, - жалуется местная жительница по имени Светлана.

По ее словам, это зона ответственности Управляющей компании 71 микрорайона.

Напомним, ледяной дождь обрушился на Владивосток 18-19 ноября, но последствия оказались настолько серьезными, что с ними не удалось справиться до сих пор.

Уже несколько дней лестницу никто не чистит. Фото: Светлана, читательница КП

Впрочем, многие, кто пытался сам взять лопату и почистить тротуар или лестницу возле дома, утверждают, что это почти невозможно. Разбить лед можно только, пожалуй, отбойным молотком. Такого аномального обледенения жители Владивостока не видели, по меньшей мере, 30 лет.

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