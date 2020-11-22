Добрые люди существуют: жители Владивостока с генераторами заряжают телефоны прохожим

На улице Полярной. Фото: instagram.com/dps.control

Аномальный ледяной шторм во Владивостоке обернулся для тысяч горожан отключениями электричества на несколько дней. Люди остались без света, связи, некоторые – без воды и отопления. И в этой ситуации появились и те, кто к чужой беде отнесся как к своей.

Особенно пострадал Первомайский район. На Тихой свет дали только вечером в субботу, на Чуркине многие дома до сих пор без электричества. У многих давно сели телефоны. Но появились «спасители» с генераторами. Люди просто запускали их во дворах и предлагали заряжать телефоны и батареи всем желающим.

Такого неравнодушного мужчину заметили, например, на улице 50 лет ВЛКСМ.

- Привез станцию из гаража, люди подзаряжаются. Сейчас дали по громкоговорителю объявление, чтобы выходили. А что делать, как-то выживать в этой ситуации будем потихонечку, - прокомментировал свой поступок мужчина.

Еще один герой приехал на авто с генератором на улицу Полярную, вывел розетки и заряжал телефоны.

Синий грузовик с генератором сегодня остановился на Харьковской, 3, возле магазина. Тут тоже предлагали всем зарядиться и даже бросили клич в соцсетях. Хотя у многих сейчас просто нет доступа к интернету или телефоны полностью разряжены.

Спрос на такие уличные розетки оказался очень высоким. А сами мужчины услышали в этот день про себя немало заслуженно хороших слов.

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