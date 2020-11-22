Опоры ЛЭП среди могил: из-за чего Чуркин уже четвертый день без электричества

Упавшая опора ЛЭП на Морском кладбище

Наиболее острая ситуация после ледяного шторма во Владивостоке сложилась именно в Первомайском районе. Здесь под тяжестью льда рухнуло несколько опор ЛЭП в районе Морского кладбища, из-за чего жители части Чуркина уже четвертый день находятся без света, воды и тепла в квартирах.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, линии электропередач в районе Морского кладбища требуют серьезного восстановления. Для работ, которые могут продлится до среды, прибыла группа специалистов из другого региона России.

Для восстановления ЛЭП в край прибыла бригада подрядчиков из Сахалинской области

Сейчас на кладбище работает более 50 человек – сотрудники АО «ДРСК» и МЧС – очищают местность от поваленных деревьев, распиливают рухнувшую опору, чтобы в ближайшее время приступить к установке новой. В ближайшее время будет задействована тяжелая техника – бульдозер и кран.

- Ситуация сложная, люди уже несколько дней находятся без света и воды. Но мы будем шаг за шагом сдвигать данную ситуацию. Стянули 120 генераторов со всего края, электрики работают в круглосуточном режиме, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроэнергию на Чуркине, – сообщил губернатор Олег Кожемяко, побывавший на месте упавших опор ЛЭП.

Морское кладбище

По данным ДРСК, сегодня к электроэнергии подключены 25 тысяч жителей краевого центра. Без света остаются порядка 60 тысяч жителей Владивостока.

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