Опоры ЛЭП среди могил: из-за чего Чуркин уже четвертый день без электричества

Упавшая опора ЛЭП на Морском кладбище
Наиболее острая ситуация после ледяного шторма во Владивостоке сложилась именно в Первомайском районе. Здесь под тяжестью льда рухнуло несколько опор ЛЭП в районе Морского кладбища, из-за чего жители части Чуркина уже четвертый день находятся без света, воды и тепла в квартирах.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, линии электропередач в районе Морского кладбища требуют серьезного восстановления. Для работ, которые могут продлится до среды, прибыла группа специалистов из другого региона России.
Для восстановления ЛЭП в край прибыла бригада подрядчиков из Сахалинской области
Сейчас на кладбище работает более 50 человек – сотрудники АО «ДРСК» и МЧС – очищают местность от поваленных деревьев, распиливают рухнувшую опору, чтобы в ближайшее время приступить к установке новой. В ближайшее время будет задействована тяжелая техника – бульдозер и кран.
- Ситуация сложная, люди уже несколько дней находятся без света и воды. Но мы будем шаг за шагом сдвигать данную ситуацию. Стянули 120 генераторов со всего края, электрики работают в круглосуточном режиме, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроэнергию на Чуркине, – сообщил губернатор Олег Кожемяко, побывавший на месте упавших опор ЛЭП.
Морское кладбище
По данным ДРСК, сегодня к электроэнергии подключены 25 тысяч жителей краевого центра. Без света остаются порядка 60 тысяч жителей Владивостока.
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