Стало известно, когда во Владивосток вернется тепло

Тепло вернется во Владивосток Фото: Сергей БАЛАНОВ

Теплый воздух начнет поступать в Приморье лишь к середине следующей недели. В первые же рабочие дни в крае в ночные часы температура воздуха составит -11…-16 градусов, в горных районах до -25, на побережье теплее -2…-7. Максимальная температура днем -3…-9, на юге местами до +2 градусов, сообщили в Примгидромете.

Причина тому - северные потоки воздуха, с которыми на край будет поступать холодная воздушная масса. Существенных осадков не ожидается, но местами в крае может пройти небольшой снег.

К середине недели ветер сменит направление на западное, юго-западное. Осадки и вовсе прекратятся, начнет поступать более теплый воздух. Температурный фон как в ночное, так и в дневное время повысится на 4-6 гр.

Во Владивостоке в ночь на понедельник и вторник будет морозно, -5…-8 градусов. Днем в первый рабочий день температура воздуха составит -1…-4. В дальнейшем будет колебаться около нуля градусов.

К середине недели ночные температуры повысятся. В дневные часы воздух прогреется до +1..+3.

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